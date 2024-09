Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 11 Settembre a San Lazzaro di Savena si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,2°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22°C entro le 8:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da direzioni variabili, prevalentemente da sud e sud-est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 27,2°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma la copertura nuvolosa sarà al 100%. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 59% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,7°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un mantenimento di condizioni variabili. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della probabilità di pioggia nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere d’occhio le previsioni meteo per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.3 SSE max 5.1 Scirocco 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 2.8 OSO max 3.1 Libeccio 78 % 1009 hPa 6 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° Assenti 3.6 ONO max 4.1 Maestrale 77 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 3.8 NNE max 4.7 Grecale 57 % 1009 hPa 12 nubi sparse +26.7° perc. +27° Assenti 5.4 NE max 5.3 Grecale 47 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27.2° perc. +27.3° prob. 11 % 3.9 ENE max 9.4 Grecale 45 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 12 % 8.5 SE max 18.9 Scirocco 66 % 1005 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 17 % 13.9 SSO max 31 Libeccio 76 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:27

