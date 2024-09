Meteo San Miniato, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Miniato di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 23°C, mentre la minima sarà di circa 14°C. La giornata si presenterà con una certa umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 5%, e il vento soffierà leggermente da est a una velocità di circa 3,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo circa 20°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 46%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord est, con intensità che potrà arrivare fino a 10,9 km/h. L’umidità scenderà, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura massima si stabilizzerà intorno ai 22°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. Le probabilità di pioggia saranno basse, con un’intensità di precipitazioni assente. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno toccare i 25,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa al 41%. La temperatura scenderà gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 25°C, rendendo le giornate più piacevoli. Sarà quindi opportuno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

1 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 3.7 E max 3.7 Levante 85 % 1013 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 4.9 E max 4.8 Levante 87 % 1012 hPa 7 poche nuvole +16.3° perc. +15.9° Assenti 5.7 ENE max 8.6 Grecale 71 % 1012 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° Assenti 10.6 ENE max 15.3 Grecale 51 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22° prob. 18 % 16.5 ENE max 16.8 Grecale 49 % 1010 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° prob. 17 % 15.9 ENE max 25.3 Grecale 58 % 1010 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.5° Assenti 7.3 NE max 11.8 Grecale 73 % 1011 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 6.4 ENE max 11.3 Grecale 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:20

