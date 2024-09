Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà particolarmente elevata al mattino, con una percentuale che si attesterà intorno al 90%, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, arrivando al 55% nel tardo pomeriggio.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +31,5°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, senza particolari escursioni termiche. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest, con intensità che aumenterà nel corso della giornata, arrivando a toccare i 16,3km/h nel primo pomeriggio.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una probabilità di pioggia che si attesterà su valori minimi, non superiori all’1%. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 40% e il 52%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012-1014hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data la copertura nuvolosa che potrebbe indurre a sottovalutare l’intensità dei raggi UV.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a San Nicola la Strada, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un calo delle temperature, che torneranno su valori più tipici per la stagione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.9° perc. +26.9° Assenti 4.2 ENE max 4.6 Grecale 43 % 1012 hPa 3 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.2 E max 5.1 Levante 46 % 1012 hPa 6 cielo coperto +27° perc. +27.5° Assenti 2.1 S max 5.6 Ostro 51 % 1013 hPa 9 nubi sparse +30.6° perc. +31° Assenti 8.8 SSO max 8.3 Libeccio 44 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.4° perc. +31.8° prob. 1 % 10.6 SO max 9.4 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 cielo coperto +30.7° perc. +30.7° prob. 1 % 16.3 OSO max 15.2 Libeccio 41 % 1012 hPa 18 cielo coperto +27° perc. +27.9° prob. 36 % 7.2 ONO max 9.9 Maestrale 57 % 1013 hPa 21 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 4 % 3.3 NNE max 3.2 Grecale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:29

