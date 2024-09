Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a San Nicola la Strada si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni meteo indicano che la mattina sarà segnata da piogge leggere, con un’intensità che varierà nel corso delle ore. La temperatura si attesterà intorno ai 24°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 81%. Nel pomeriggio, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno a circa 22°C. La sera porterà un cielo più sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 9%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da Sud Est, con velocità di circa 1,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 23°C alle 08:00 e i 24°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,7 km/h alle 11:00, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, il cielo si presenterà coperto, ma con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C e la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando a 77% entro le 15:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 30 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno a circa 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 40% e il vento si attenuerà, con velocità che si aggireranno attorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada indicano un sabato variabile, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più piacevoli e adatte ad attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 1.3 SE max 7.8 Scirocco 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° Assenti 2.6 E max 7.2 Levante 79 % 1012 hPa 6 poche nuvole +21.8° perc. +22° prob. 13 % 2.6 SE max 8.5 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.4° 0.61 mm 11.7 SO max 19.5 Libeccio 81 % 1012 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24° prob. 89 % 21.3 OSO max 30 Libeccio 47 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° prob. 1 % 20.8 OSO max 30.1 Libeccio 47 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° prob. 1 % 13.7 O max 25 Ponente 61 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 8.5 OSO max 18.9 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:44

