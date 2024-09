Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Nicola la Strada di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non impediranno però di godere di momenti di sole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, garantendo un clima confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno sui 26°C. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, grazie a una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 22°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 78%, ma non ci saranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Nicola la Strada nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un clima prevalentemente sereno. Si prevede che il fine settimana continui a offrire giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.4° perc. +21.7° Assenti 4.5 SSO max 9.9 Libeccio 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 3.7 S max 8.9 Ostro 86 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.3° perc. +21.6° Assenti 3.2 SSE max 7.4 Scirocco 82 % 1014 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° Assenti 8.1 SO max 12.6 Libeccio 65 % 1014 hPa 12 nubi sparse +27.5° perc. +28.1° Assenti 14.9 SO max 18.8 Libeccio 52 % 1014 hPa 15 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 13.9 SO max 17.1 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 6.6 SO max 10.5 Libeccio 74 % 1014 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.9° Assenti 3.5 SSO max 8.2 Libeccio 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.