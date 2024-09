Meteo San Severo, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre si prevede pioggia leggera durante la notte, con una temperatura di circa 17,4°C e una copertura nuvolosa del 61%. La mattina porterà un incremento delle temperature fino a 22,9°C, con venti a 13,4 km/h. Le piogge continueranno nel pomeriggio, con una massima di 23°C e umidità al 58%. La sera si schiarirà, scendendo a 19,6°C. Sabato 21 Settembre inizierà sereno, con temperature intorno ai 17,8°C e umidità all’83%. Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto, con temperature che raggiungeranno 25,1°C nel pomeriggio.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, percepita come tale, mentre la velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,35 mm e un’umidità del 85%. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera fino alle ore 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,9°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 13,4 km/h. La copertura nuvolosa si intensificherà, toccando il 22% di nuvole. Le precipitazioni, seppur leggere, si attesteranno attorno ai 0,15 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 23°C, mentre il vento continuerà a soffiare a una velocità di 13,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 58%, e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1017 hPa.

Infine, nella sera, il tempo si schiarirà, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature scenderanno a 19,6°C alle 18:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere 18,1°C a mezzanotte. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 7,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 17,8°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una copertura nuvolosa del 1%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno all’83%.

Nella mattina, il tempo rimarrà prevalentemente sereno con nubi sparse che arriveranno a coprire il 34% del cielo. Le temperature saliranno fino a 22,1°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,5 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’umidità che si attesterà attorno al 66%.

Durante il pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 66% del cielo. La temperatura massima raggiungerà i 23,6°C alle 13:00, mentre il vento si manterrà attorno ai 13,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 58%.

Nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature che scenderanno a 19,5°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 79%. La pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1021 hPa.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 18,2°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con una copertura nuvolosa del 38%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno all’84%.

Nella mattina, il tempo si presenterà cielo coperto con una temperatura che salirà fino a 22,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 61%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che toccheranno i 25,1°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 49%.

Nella sera, il cielo si presenterà ancora nubi sparse con temperature che scenderanno a 19,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’81%.

In conclusione, il fine settimana a San Severo si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere, un Sabato che vedrà un miglioramento con cieli sereni e un Domenica nuovamente coperta. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere d’occhio le previsioni, specialmente per Venerdì, mentre Sabato offrirà opportunità migliori per godere del bel tempo.

