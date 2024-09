Meteo Sanremo, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sanremo per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,3°C e i 21,4°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 11,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 66%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mantenersi coperto, con temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 21,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, senza segni di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà a 86% verso le ore più tarde, mentre il vento continuerà a soffiare da Est con intensità variabile. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà una leggera schiarita, con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 19,6°C. La ventilazione si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 18 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di pioggia sarà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo che potrebbe alternarsi tra nuvole e schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, anche se l’umidità potrebbe rendere l’aria un po’ pesante. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 10.5 NNE max 13.5 Grecale 66 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 9.4 NNE max 12.1 Grecale 65 % 1018 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 13 NE max 20.5 Grecale 67 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 19.9 E max 22.2 Levante 64 % 1018 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 19.7 E max 21.7 Levante 68 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 14.9 E max 17.6 Levante 76 % 1016 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +20.2° Assenti 11.4 ENE max 13.9 Grecale 81 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 13.6 NE max 18 Grecale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.