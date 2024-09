Meteo Santa Maria Capua Vetere, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, si assisterà a piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20,7°C. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza proveniente da est, con una velocità di circa 2,7 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 50%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo inizieranno a migliorare.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un netto miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25,5°C. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche fino a 18,3 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, attestandosi attorno al 28%. Questo permetterà di godere di momenti di sole e di temperature gradevoli.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piacevole. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, e si prevede una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere indicano un Mercoledì 25 Settembre che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in una giornata più serena e temperata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della nuvolosità. Sarà quindi un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, approfittando del clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 0.6 NO max 2.6 Maestrale 74 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° prob. 3 % 1.6 ENE max 6.2 Grecale 74 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.16 mm 2.2 E max 7 Levante 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 50 % 5.4 S max 10.6 Ostro 67 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +25.2° perc. +25.2° 0.24 mm 14.1 SSO max 17.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +24.7° perc. +24.7° prob. 40 % 15.7 SO max 17.7 Libeccio 54 % 1016 hPa 18 poche nuvole +21.5° perc. +21.5° prob. 34 % 8.1 SSO max 12 Libeccio 72 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 4.8 S max 9 Ostro 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.