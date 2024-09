Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno piuttosto fresche. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,8°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 16,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si manterrà attorno al 100% per gran parte della giornata. I venti, prevalentemente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 22,5 km/h.

Durante la notte, Sant’Agata Feltria si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura di circa 7,8°C e una percezione termica leggermente inferiore a 6,3°C. La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni pari al 12%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 16,9°C. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 15,5°C. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 14 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 99%. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 32%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra i 15,3°C e i 16,5°C. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 18,4 km/h, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 22,5 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si attesterà attorno al 36%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 4,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a circa il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria indicano una giornata di Sabato 14 Settembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno sotto la media stagionale. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento solo a partire da Domenica. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana all’insegna della frescura e della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +7.8° perc. +6.3° prob. 12 % 8.3 OSO max 9.4 Libeccio 74 % 1013 hPa 3 cielo coperto +7° perc. +5.6° Assenti 7.8 OSO max 8 Libeccio 73 % 1013 hPa 6 nubi sparse +8.7° perc. +7.7° Assenti 6.8 OSO max 11.8 Libeccio 65 % 1013 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +13.8° Assenti 7.2 NO max 16.8 Maestrale 35 % 1013 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +15.5° Assenti 16.6 NNO max 21.9 Maestrale 33 % 1013 hPa 15 cielo coperto +15.3° perc. +14° Assenti 13.5 NNO max 18.4 Maestrale 42 % 1014 hPa 18 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 4.5 ONO max 6.4 Maestrale 64 % 1016 hPa 21 cielo coperto +10.2° perc. +8.8° Assenti 4 OSO max 5.4 Libeccio 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:18

