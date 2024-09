Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 20,7°C nel pomeriggio. I venti saranno sostenuti, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più accentuata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto verso le prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’82%. La velocità del vento sarà di circa 23,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 57,6 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C intorno alle 11:00. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h, con una direzione sempre da Sud-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Le piogge leggere persisteranno, ma con intensità in diminuzione. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mentre i venti si faranno più freschi, con velocità che varieranno tra i 19 e i 21 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti si attenueranno, ma continueranno a mantenere una certa freschezza, con velocità che scenderanno sotto i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Domani si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento, mentre dopodomani potrebbe tornare un clima più stabile e soleggiato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, programmando le loro uscite in base alle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 23.5 SSO max 57.6 Libeccio 82 % 1009 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 25.1 SSO max 55.3 Libeccio 81 % 1008 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 20.8 SSO max 48.3 Libeccio 83 % 1009 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 9 % 17.1 SSO max 41.9 Libeccio 84 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.24 mm 18.9 SSO max 40.5 Libeccio 77 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 41 % 19.8 SO max 42.2 Libeccio 77 % 1009 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 39 % 12.5 SSO max 30.6 Libeccio 88 % 1010 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.8° Assenti 10.9 SSO max 28.6 Libeccio 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.