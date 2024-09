Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Sant’Anastasia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta la persistenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attenuerà gradualmente nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse e, infine, a un cielo sereno verso sera.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +26,8°C e una leggera brezza proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 57% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 05:00, sono previste nubi sparse seguite da piogge leggere e moderate, con temperature comprese tra +26,2°C e +22,6°C. La velocità del vento aumenterà fino a 24,7km/h con raffiche fino a 17,5km/h.

Durante il mattino, tra le 06:00 e le 12:00, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge forti e rovesci di pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Sant’Anastasia, con precipitazioni moderate e deboli. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C con una diminuzione della probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio.

Infine, in serata, a partire dalle 18:00, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa in netto calo. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C con una leggera brezza proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Sant’Anastasia indicano un inizio di giornata piovoso e instabile, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata e un ritorno del sereno in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni nelle prime ore del giorno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.8° perc. +27.7° Assenti 9 S max 17.4 Ostro 57 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +23.8° perc. +24.5° 2.37 mm 15.1 SO max 23.8 Libeccio 85 % 1008 hPa 6 forte pioggia +23° perc. +23.8° 10.75 mm 18.5 SSO max 38.1 Libeccio 93 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +24.7° perc. +25.2° 0.69 mm 14.8 OSO max 19.7 Libeccio 75 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24.8° perc. +25.2° 0.87 mm 19 OSO max 25.1 Libeccio 75 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.15 mm 20.8 O max 28.2 Ponente 63 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° prob. 51 % 15.1 O max 25.3 Ponente 62 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 12.5 O max 22 Ponente 65 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:17

