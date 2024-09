Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 24 Settembre, Sant’Anastasia si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso e un successivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni meteo indicano una transizione da un contesto di pioggia leggera durante la notte a cieli sereni e poche nuvole nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 24°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Durante la notte, Sant’Anastasia registrerà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 93%. Le temperature si aggireranno attorno ai 20°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con intensità di brezza. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un accumulo di circa 0.55 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a migliorare. Alle 06:00, si prevede una diminuzione della nuvolosità, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 20,1°C. La ventilazione sarà leggera, con direzione sud-sud est. Man mano che si procederà verso le ore centrali della giornata, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno intorno alle 07:00 e 08:00, con temperature che toccheranno i 22°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con un picco massimo di 24°C alle 12:00. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 54%.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità aumenterà nuovamente, ma senza portare piogge. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa varierà tra poche nuvole e nubi sparse, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Anastasia indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi del tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.55 mm 7.3 S max 11.8 Ostro 83 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.39 mm 7.4 S max 11.6 Ostro 85 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.1° perc. +20.3° prob. 77 % 5.3 SSE max 9.1 Scirocco 82 % 1013 hPa 9 poche nuvole +22.9° perc. +23° prob. 23 % 9.9 SSO max 14.5 Libeccio 66 % 1014 hPa 12 poche nuvole +24° perc. +23.8° prob. 19 % 14.8 OSO max 17.4 Libeccio 55 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 12 % 14.7 OSO max 17.4 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 7 % 9.1 OSO max 12.2 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 4.1 SO max 6.6 Libeccio 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

