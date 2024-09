Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,5°C e i 25,7°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est-nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 60-70%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente e i venti si muoveranno a una velocità di circa 6-7 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1018 hPa.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 6%, e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,1 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 42%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23-25°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 41%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 8,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 47%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cieli che si presenteranno nubi sparse e temperature in calo fino a 21,1°C. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 3-4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano una giornata inizialmente serena, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, mentre chi cerca frescura potrà approfittare delle temperature più basse della sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 7 ENE max 10.3 Grecale 66 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 6.6 NE max 9.2 Grecale 69 % 1019 hPa 6 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 6.9 NE max 9.4 Grecale 67 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 3.7 ENE max 6.5 Grecale 48 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.6° perc. +25.3° Assenti 3.1 SO max 8.3 Libeccio 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.2° Assenti 8.9 OSO max 8.4 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 3.5 NO max 4.7 Maestrale 54 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° Assenti 4 N max 5.9 Tramontana 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:56

