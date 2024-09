Meteo Sant’Anastasia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sant’Anastasia per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 19,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge, che continueranno anche in serata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno segnate da forti piogge e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,4°C, con una percezione di 19,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 31,5 km/h da Ovest, con raffiche fino a 54,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 8,13 mm di pioggia.

Durante la mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Si passerà da nubi sparse a un cielo più sereno, con temperature che varieranno da 19,9°C a 21,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 25-35 km/h, mentre le precipitazioni saranno assenti, con una probabilità di pioggia che scenderà al 7%. L’umidità si attesterà attorno al 50%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma non mancheranno brevi rovesci di pioggia leggera. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21,5°C, con una percezione simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 30 e 34 km/h, e le precipitazioni saranno contenute, con accumuli minimi.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, che si presenteranno come piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 18,6°C, con un’umidità che aumenterà fino al 67%. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Anastasia nei prossimi giorni indicano un’alternanza di piogge e schiarite. Sabato si prevede un miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la situazione potrebbe variare. La settimana successiva potrebbe portare a un clima più stabile, ma è sempre utile monitorare gli sviluppi meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.9° perc. +20.1° 2.94 mm 29.4 OSO max 52.3 Libeccio 85 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.38 mm 22.3 O max 39.6 Ponente 69 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° prob. 71 % 25.3 O max 39.7 Ponente 58 % 1007 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° prob. 22 % 35.1 OSO max 46.7 Libeccio 50 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +21.6° perc. +21.1° 0.12 mm 33.8 OSO max 45.4 Libeccio 50 % 1008 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +20.9° prob. 27 % 33.2 O max 46.8 Ponente 46 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19° 0.33 mm 25.3 O max 36.2 Ponente 56 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +18.6° perc. +18.2° 0.35 mm 9.4 ONO max 16.1 Maestrale 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

