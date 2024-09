Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%, con temperature intorno ai 19,4°C. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a 21,5 km/h, con raffiche fino a 43 km/h. La mattina porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno 22,1°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con un massimo di 22,8°C e venti a 38,8 km/h. Sabato e Domenica si presenteranno con nubi sparse e temperature fresche, attorno ai 13°C di notte e massime di 18,1°C durante il giorno, con umidità variabile e venti moderati.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 19°C. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di 21,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 43 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà di 0,34 mm, con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno con un cielo che passerà a cielo sereno. La temperatura salirà fino a 22,1°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 21,3°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, aumentando la loro intensità fino a 35,6 km/h. L’umidità scenderà al 31%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1006 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 22,8°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 38,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 32%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1007 hPa.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 16,9°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, ma la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, portando a un’umidità del 49%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 28,5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 13°C. La copertura nuvolosa sarà del 39%, e i venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 25,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 68% e una pressione atmosferica di 1010 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con temperature che saliranno fino a 18,1°C alle 10:00. I venti si manterranno freschi, con velocità attorno ai 18,1 km/h. L’umidità scenderà al 44%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di 18,6 km/h, con un’umidità che si manterrà attorno al 44%. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo 1012 hPa.

Nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 14,6°C alle 21:00. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con un’umidità del 63% e venti che continueranno a soffiare a una velocità di 12,3 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 13°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, con venti da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 12,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 64% e una pressione atmosferica di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 17,2°C alle 10:00. I venti si manterranno freschi, con velocità attorno ai 30,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C alle 15:00, con un cielo prevalentemente coperto. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di 23,8 km/h, con un’umidità che si manterrà attorno al 54%. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo 1012 hPa.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 14,6°C alle 21:00. Il cielo si schiarirà, portando a un’umidità del 72%. I venti continueranno a soffiare a una velocità di 8,9 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Santeramo in Colle si presenterà con un inizio piovoso Venerdì, seguito da un Sabato e una Domenica caratterizzati da cieli nuvolosi e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili, ma ci saranno sicuramente momenti di bel tempo da sfruttare.

