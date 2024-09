Meteo Sarno, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarno di Domenica 22 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 50%.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un passaggio a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 26°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 47% e il 59%. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale diradamento delle nubi e un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno intorno ai 21°C, offrendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche schiarita e temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 26°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle ultime belle giornate di settembre.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 4.6 ENE max 5.7 Grecale 67 % 1019 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 3.3 ENE max 4.1 Grecale 71 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 3.2 NE max 3.9 Grecale 67 % 1019 hPa 9 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 3.3 SO max 2.9 Libeccio 49 % 1019 hPa 12 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.1 SO max 7.3 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.1° perc. +25° Assenti 9.3 SO max 7.6 Libeccio 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 3.3 SO max 5.2 Libeccio 63 % 1017 hPa 21 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 1.4 NNE max 3.1 Grecale 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:54

