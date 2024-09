Meteo Sarno, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e piogge nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,8°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, l’arrivo delle precipitazioni porterà a un abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 20,9°C nella notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, permettendo una buona visibilità. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,5°C a mezzanotte, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 76%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 10:00, quando si registrerà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 26,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e l’intensificarsi delle piogge. A partire dalle 14:00, si prevedono piogge leggere che continueranno fino a sera, con accumuli che potranno raggiungere i 0,51 mm entro le 17:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 22,6°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 71%.

La sera porterà con sé un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. A partire dalle 19:00, si registreranno piogge più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 4,97 mm entro la 23:00. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20,9°C. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare nel fine settimana, ma è sempre consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.5° perc. +22.8° Assenti 4.3 SO max 8.2 Libeccio 76 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° prob. 6 % 4 SO max 7.3 Libeccio 78 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° prob. 9 % 5.4 SO max 10.9 Libeccio 75 % 1011 hPa 9 poche nuvole +25.7° perc. +25.8° prob. 41 % 13.6 SO max 20.7 Libeccio 58 % 1011 hPa 12 poche nuvole +26.8° perc. +27.2° prob. 38 % 16.2 SO max 22.8 Libeccio 49 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.1° perc. +24.3° 0.51 mm 13.1 OSO max 18.4 Libeccio 64 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.3° 0.32 mm 6.2 SO max 10.7 Libeccio 73 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21.2° perc. +21.5° 1.37 mm 11.8 SSO max 22.8 Libeccio 83 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.