Meteo Sarno, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Sarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in alcune ore. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le previsioni del tempo mostrano una graduale diminuzione delle precipitazioni. Le temperature saliranno fino a 23°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La pioggia leggera continuerà a manifestarsi, ma con intensità sempre minore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 10 km/h, proveniente principalmente da sud.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si prevede un cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa scenderà al 9%, e il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Questo permetterà di godere di un clima più piacevole e asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 66%, mentre le brezze leggere garantiranno un’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si assisterà a un ritorno del sole e a temperature più miti. Domani e dopodomani, si prevede un clima stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un fine settimana all’insegna della serenità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.52 mm 5.4 SE max 8.7 Scirocco 85 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.2° 1.25 mm 5.9 SSE max 8.5 Scirocco 89 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.71 mm 5.5 SSE max 8.2 Scirocco 85 % 1013 hPa 9 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° prob. 59 % 7.8 SSE max 11.2 Scirocco 67 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.3 mm 10.1 S max 12.3 Ostro 58 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +22.6° 0.11 mm 8.1 S max 9 Ostro 56 % 1013 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° prob. 41 % 3.7 SSE max 6.6 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 2.9 ENE max 3.5 Grecale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

