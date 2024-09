Meteo Saronno, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Saronno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con temperature che si attesteranno tra i 10,8°C e i 18,5°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 39,2 km/h nelle ore mattutine.

Nella notte, Saronno sarà avvolta da piogge moderate, con una temperatura che scenderà fino a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 65%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 4,53 mm. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Infatti, si assisterà a forti piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 3 mm. Tuttavia, già dalle ore centrali della giornata, le piogge inizieranno a diminuire, e si passerà a un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 15,8°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un netto miglioramento. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature raggiungeranno i 18,5°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 36%. Le condizioni di vento saranno più favorevoli, con velocità che si attesteranno intorno ai 7,5 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. La calma atmosferica sarà evidente, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 12,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 63%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno indicano un netto miglioramento nel corso della giornata di Sabato. Dopo una notte e una mattina piovosa, il pomeriggio e la sera offriranno condizioni più serene e temperature più miti. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più piacevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.7 mm 4.8 E max 10.3 Levante 90 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +14.2° perc. +14° 1.66 mm 6.2 NNE max 14.7 Grecale 93 % 1006 hPa 6 forte pioggia +11.6° perc. +11.2° 4.53 mm 19.4 NNE max 39.2 Grecale 91 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.92 mm 12.8 NNE max 27.9 Grecale 86 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° prob. 72 % 6.3 NO max 13 Maestrale 66 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 7.5 O max 14.1 Ponente 54 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.1° perc. +13.4° Assenti 8.2 NNO max 18.9 Maestrale 70 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.6° perc. +10.5° prob. 2 % 13.3 N max 31.8 Tramontana 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:04

