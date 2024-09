Meteo Saronno, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa che si manterrà costante per tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 18,4°C nel pomeriggio. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento costante, con accumuli che si verificheranno soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno attorno al 43%.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli di pioggia leggera. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,4 km/h e 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 18,4°C alle 16:00. Tuttavia, la pioggia non abbandonerà Saronno, con ulteriori accumuli di 0,29 mm previsti. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’83%, e il vento si presenterà con intensità variabile, mantenendosi su valori di 5,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,6°C. Le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con una copertura nuvolosa che si ridurrà leggermente, scendendo al 38%. Le precipitazioni si intensificheranno verso la fine della giornata, con accumuli che raggiungeranno i 0,57 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Saronno nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità atmosferica. Dopo il Venerdì, si prevede un lieve miglioramento, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.49 mm 1.7 ONO max 3.2 Maestrale 96 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 27 % 3.2 N max 4 Tramontana 95 % 1006 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 30 % 1.4 OSO max 2.7 Libeccio 96 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.1 mm 2.1 SSE max 4 Scirocco 95 % 1008 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 50 % 5 E max 9.8 Levante 94 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.13 mm 5.9 ENE max 12.3 Grecale 88 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.18 mm 7.1 ENE max 7.3 Grecale 88 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.19 mm 4.6 ESE max 10.1 Scirocco 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:06

