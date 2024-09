Meteo Sarzana, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sarzana per Venerdì 13 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un passaggio da cieli coperti a nubi sparse, con temperature che si alzeranno gradualmente, raggiungendo valori piacevoli nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Sarzana sperimenterà piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una percezione leggermente più bassa a causa del vento che soffierà da Nord-Nord Est a 16,8 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 83%, e si registreranno piccole quantità di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 19,1°C intorno a mezzogiorno, con una percezione che si attesterà attorno ai 18°C. La ventilazione rimarrà moderata, con velocità del vento che varieranno tra i 12 km/h e i 19 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, con poche nuvole e temperature che toccheranno i 20°C. La ventilazione sarà ancora presente, ma con intensità ridotta, rendendo l’aria più gradevole. Le probabilità di precipitazioni saranno minime, attorno al 5%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 37%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 76%. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma in generale si prospetta un fine settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.4° perc. +15.3° 1.42 mm 19.5 NNE max 26.2 Grecale 86 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 77 % 16.9 NNE max 24.4 Grecale 83 % 1005 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 12 % 12.2 NNE max 15.3 Grecale 76 % 1007 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +17.3° prob. 19 % 15.3 NNE max 24.9 Grecale 46 % 1008 hPa 13 nubi sparse +19.8° perc. +18.8° Assenti 12.6 NNE max 26.2 Grecale 37 % 1009 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.2° prob. 6 % 17.9 N max 30.2 Tramontana 45 % 1011 hPa 19 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 12.6 NNE max 13.4 Grecale 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +13.2° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:29

