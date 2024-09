Meteo Sassari, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Sassari si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra i 15,6°C e i 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo punte del 89% durante la notte e scendendo nel corso della giornata.

La notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. Con il passare delle ore, le nuvole si diraderanno, portando a una mattina serena e luminosa. Alle 07:00, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che salirà fino a 18,6°C. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un aumento graduale delle temperature, che toccheranno i 24°C intorno alle 11:00, accompagnate da una leggera copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà di nuvole, raggiungendo una copertura del 99% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 22°C. La velocità del vento si ridurrà, con intensità che varieranno da una leggera brezza a raffiche più moderate. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente nel corso del pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si manterrà attorno all’82%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a una sensazione di freschezza. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Mercoledì e giovedì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero nuovamente avvicinarsi ai 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è una costante in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.5° perc. +16.5° Assenti 7.7 SO max 11.6 Libeccio 90 % 1014 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 7.9 SSO max 8.6 Libeccio 89 % 1014 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.4° Assenti 9.4 SO max 17.1 Libeccio 73 % 1015 hPa 10 poche nuvole +23.2° perc. +22.9° Assenti 13 O max 16.5 Ponente 49 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 14.1 O max 16.7 Ponente 48 % 1014 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 17 % 6.4 OSO max 10.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° prob. 3 % 4.6 SSE max 5.1 Scirocco 74 % 1015 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° prob. 17 % 7.1 S max 7.5 Ostro 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:14

