Meteo Sassari, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sassari di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C e i 25,8°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, creando un’atmosfera piuttosto confortevole.

Durante la notte, Sassari registrerà un cielo sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 2%, e il vento soffierà leggermente da Est-Sud Est a 6,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,6°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88% alle 9:00, ma il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 5,7 km/h e 7,6 km/h. L’umidità si ridurrà gradualmente, attestandosi attorno al 45% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 25,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 5%, garantendo un’ottima visibilità. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità media di circa 8,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 41% e il 50%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiungerà l’88% alle 22:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 19,3°C. Il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di approfittare della giornata di Sabato per attività all’aperto, poiché le condizioni meteo saranno favorevoli, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare cambiamenti più significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.5° perc. +16.2° Assenti 6.6 SE max 6.3 Scirocco 74 % 1018 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 5.9 ESE max 5.7 Scirocco 76 % 1018 hPa 7 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 6.1 ESE max 8 Scirocco 61 % 1019 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +23.5° Assenti 7.1 ENE max 8.9 Grecale 41 % 1019 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 8.9 NNO max 9.9 Maestrale 41 % 1017 hPa 16 poche nuvole +23.9° perc. +23.7° Assenti 8.5 NO max 10.2 Maestrale 50 % 1017 hPa 19 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.4 ESE max 3.1 Scirocco 69 % 1018 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 6.9 SSE max 6.8 Scirocco 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:19

