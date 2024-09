Meteo Sassari, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Sassari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 26°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 38,8 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà attorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si aggirerà intorno al 69%. La velocità del vento sarà di circa 16,1 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno toccare i 38,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 08:00, quando inizieranno a comparire delle nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 12,9 km/h e i 24 km/h, con direzione sud-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 59% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 15,3 km/h e i 20,8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 58%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

La sera porterà un cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 18,8°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 6,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’84%. Le nubi sparse si faranno più evidenti, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata serena, presenterà un aumento della nuvolosità. Si consiglia di approfittare della giornata di Venerdì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile cambiamento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 16.8 S max 37.8 Ostro 70 % 1012 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +19.3° Assenti 15.3 S max 33.8 Ostro 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° Assenti 14.9 S max 33.1 Ostro 76 % 1012 hPa 10 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 16 % 24 SO max 34.3 Libeccio 63 % 1012 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 17 % 20.8 OSO max 29.2 Libeccio 58 % 1012 hPa 16 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 8 % 13.1 ONO max 18.1 Maestrale 62 % 1012 hPa 19 cielo sereno +19.4° perc. +19.6° Assenti 4.4 NNO max 5.1 Maestrale 85 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 9 % 7.8 NNO max 13.1 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.