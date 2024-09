Meteo Sassuolo, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 26°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%. La velocità del vento sarà di circa 12,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 35%, ma non si prevedono eventi significativi.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C alle 06:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con valori che toccheranno il 99%. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 89%, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 40%. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e un incremento delle temperature fino a 23,6°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo che si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno il picco di 26°C intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 12 km/h e 18 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 9%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature in calo fino a 16,7°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che non supereranno i 9,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabile. Sabato e Domenica si prevede un miglioramento, con un aumento della presenza di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 26 % 15.7 S max 39.2 Ostro 73 % 1005 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +19° prob. 69 % 4.6 ONO max 8.2 Maestrale 88 % 1006 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.8° prob. 69 % 1.2 SO max 8.1 Libeccio 89 % 1007 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° prob. 36 % 8.8 SO max 30.7 Libeccio 64 % 1007 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 36 % 18.2 SSO max 37.2 Libeccio 49 % 1007 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.3° prob. 4 % 12.6 SO max 28.5 Libeccio 49 % 1006 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 10 SO max 19.4 Libeccio 58 % 1008 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 8.8 SSO max 12.9 Libeccio 68 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.