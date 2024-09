Meteo Savona, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Savona indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e qualche pioggia leggera nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da Nord e Nord-Ovest, si presenteranno moderati, contribuendo a un’atmosfera fresca e ventilata.

Durante la notte, Savona si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà attorno al 25%. I venti soffieranno a una velocità di circa 24,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. Nelle prime ore del mattino, la situazione non cambierà significativamente, con temperature che saliranno leggermente fino a 16°C e la presenza di pioggia leggera.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da un cielo completamente coperto a nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con la presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1016 hPa. I venti, sebbene moderati, contribuiranno a un clima piacevole, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17,4°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo una visibilità migliore. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, creando un’atmosfera fresca e ventilata. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 3%, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento, rendendo Savona un luogo ideale per godere delle attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.