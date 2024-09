Meteo Savona, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Savona indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa intorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 8 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio le piogge si attenueranno, con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 54%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +23°C. Il vento continuerà a provenire da Nord Est con una velocità intorno ai 10 km/h.

Durante la sera le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con poche nuvole e una probabilità di piogge intorno all’11%. Le temperature si attesteranno sui +20°C, con venti che ruoteranno da Nord Ovest a Nord – Nord Ovest con intensità tra i 7 e gli 8 km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Savona, è probabile che le condizioni meteo rimarranno instabili con possibili piogge sparse. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.19 mm 14.5 NNO max 17.9 Maestrale 88 % 1011 hPa 3 pioggia moderata +19.7° perc. +20.1° 2 mm 13.5 NNO max 18.4 Maestrale 91 % 1010 hPa 6 pioggia moderata +19.6° perc. +20° 3.54 mm 8.2 NNO max 11.2 Maestrale 93 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +21.1° perc. +21.6° 1.24 mm 4.8 NE max 7.6 Grecale 89 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +23.1° 0.58 mm 8.3 NE max 10.7 Grecale 83 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +23.9° perc. +24.4° 0.55 mm 2.7 NE max 4.1 Grecale 76 % 1008 hPa 18 poche nuvole +21.3° perc. +21.6° prob. 73 % 4.4 ONO max 4.3 Maestrale 83 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.28 mm 8.6 NNO max 9 Maestrale 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:50

