Meteo Savona, le previsioni per domani sabato 7 settembre

Sabato 7 Settembre a Savona si prospetta una giornata con variazioni meteo significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono previste nubi sparse con possibilità di piogge leggere. La sera, il cielo si presenterà coperto con piogge leggere.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 14km/h con raffiche fino a Assenti. L’umidità sarà del 84% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione di +26°C. Il vento sarà orientato a Est – Sud Est con una velocità di 8,9km/h e raffiche fino a Assenti. L’umidità salirà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nella sera, il cielo si coprirà completamente con piogge leggere. Le temperature si attesteranno sui +21,3°C con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6,5km/h con raffiche fino a Assenti. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Savona indicano un’instabilità atmosferica con possibili piogge e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Savona

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 12 NNO max 13.3 Maestrale 80 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.3° perc. +19.6° Assenti 12.6 NNO max 13.8 Maestrale 85 % 1015 hPa 6 cielo sereno +19.9° perc. +20.2° Assenti 11.8 NNO max 14 Maestrale 84 % 1015 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +25.1° prob. 6 % 6.2 NNE max 6.4 Grecale 61 % 1016 hPa 12 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 15 % 9.3 SE max 10.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +24.9° perc. +25.1° 0.2 mm 6.9 SSE max 8.4 Scirocco 62 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.11 mm 3.2 NO max 5.4 Maestrale 77 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.15 mm 8.2 NNO max 8.4 Maestrale 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:46

