Meteo Scafati, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Scafati si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. La ventilazione sarà leggera, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà molto bassa, compresa tra 2 km/h e 2,9 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo una sensazione di freschezza senza eccessiva umidità.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C alle 07:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera variazione nella copertura nuvolosa che non supererà il 1%. La brezza leggera, con velocità di circa 1,1 km/h, renderà la mattinata particolarmente gradevole. A partire dalle 09:00, si registrerà un incremento della temperatura fino a 22,5°C, mantenendo condizioni di cielo sereno.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il suo picco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,4°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 18%. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h alle 12:00 e mantenendosi su valori simili fino alle 15:00. L’umidità si attesterà tra il 51% e il 56%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo la serata tranquilla e ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati indicano una giornata di Martedì all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su livelli simili, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere del clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 2 SSE max 2.6 Scirocco 60 % 1019 hPa 3 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 2.1 ESE max 2.7 Scirocco 62 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 1.9 ESE max 1.9 Scirocco 62 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° Assenti 4.7 SSO max 3.6 Libeccio 51 % 1017 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +23.2° Assenti 10.4 SO max 7.8 Libeccio 51 % 1016 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 7.9 SO max 5.8 Libeccio 55 % 1015 hPa 18 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.9 OSO max 4.1 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 1.3 OSO max 2.1 Libeccio 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:39

