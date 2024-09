Meteo Scafati, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scafati di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 26,1°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da nubi sparse e una leggera brezza.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi sopra i 19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,2 km/h e i 6,3 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si presenterà sereno, favorendo un’ottima visibilità e un clima piacevole.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano una leggera copertura nuvolosa, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 25,5°C, con un’umidità in calo al 39%. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca e gradevole, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni rimarranno favorevoli, con venti leggeri che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 40%, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora sereno o con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 22°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima tranquillo e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati di Venerdì 20 Settembre si prospettano molto positive, con un clima ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 26°C, rendendo il fine settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 3.2 ENE max 3.2 Grecale 68 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 6.3 NNE max 7.2 Grecale 67 % 1014 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 5.7 NE max 6.9 Grecale 63 % 1015 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° Assenti 1 ONO max 3.2 Maestrale 43 % 1015 hPa 12 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 8.5 OSO max 9.1 Libeccio 39 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 6.8 O max 8 Ponente 45 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 2.1 SSO max 6.1 Libeccio 52 % 1017 hPa 21 poche nuvole +22.6° perc. +22.5° Assenti 2.8 ENE max 5.6 Grecale 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:57

