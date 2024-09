Meteo Sciacca, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e momenti di pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da est. La mattina porterà con sé un incremento della temperatura, che raggiungerà i 23°C, accompagnata da piogge intermittenti. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con cieli sereni e temperature stabili. La sera si presenterà nuovamente con cieli coperti, mantenendo temperature fresche intorno ai 21°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Sciacca si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 20°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con una leggera brezza da est a 6,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno all’1%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà parzialmente, ma non mancheranno episodi di pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 23°C intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9%. La velocità del vento varierà tra 1,9 km/h e 11,4 km/h, mantenendo una leggera brezza. La probabilità di pioggia si attesterà tra il 10% e il 27%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con venti leggeri e una umidità che si attesterà attorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe aumentare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sciacca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima stabile, con temperature che potrebbero superare i 24°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° prob. 1 % 5.9 E max 5.8 Levante 74 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.33 mm 6.8 E max 6.6 Levante 77 % 1013 hPa 7 poche nuvole +20.9° perc. +20.9° prob. 13 % 2.7 E max 3.5 Levante 70 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.12 mm 8.6 SO max 10 Libeccio 61 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° prob. 27 % 9.6 SO max 9.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° prob. 9 % 8.1 O max 8.6 Ponente 62 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 1.6 N max 2.3 Tramontana 68 % 1015 hPa 22 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 4.3 ENE max 4.1 Grecale 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:06

