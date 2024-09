Meteo Sciacca, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sciacca indicano che Lunedì 2 Settembre avremo un cielo che varierà da coperto a poco nuvoloso, con temperature intorno ai 24-25°C e venti leggeri da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 75-73% e la pressione atmosferica sarà di circa 1013hPa. Martedì 3 Settembre il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino, con temperature che saliranno fino a 28,3°C e venti da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 48-49%. Mercoledì 4 Settembre ci aspettano cieli sereni e temperature intorno ai 28,6°C, con venti da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 62-64%. Giovedì 5 Settembre avremo un cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 27,7-28,8°C e venti da Sud – Sud Est. L’umidità sarà tra il 64-71%.

Lunedì 2 Settembre

La giornata di Lunedì 2 Settembre a Sciacca si presenterà con un cielo che va da coperto a poco nuvoloso durante la notte, con una copertura nuvolosa che varia dal 95% al 12%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza di vento che soffierà principalmente da Est – Nord Est con velocità comprese tra i 2,4km/h e i 4,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75-73%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1013hPa.

Nella mattinata di Lunedì 2 Settembre, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 26% e il 84%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 28°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 8,9km/h e i 12,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59-67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 31%. Le temperature massime saranno di circa 28,7°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 12,2km/h e i 14km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54-55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 20% e il 57%. Le temperature caleranno leggermente fino a 25,1°C, con venti che continueranno a provenire da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 3,9km/h e i 5,2km/h. L’umidità aumenterà fino al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Martedì 3 Settembre

La notte di Martedì 3 Settembre a Sciacca sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 64% al 34%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25°C, con una leggera brezza di vento che soffierà principalmente da Nord Est con velocità comprese tra i 4,4km/h e i 9,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62-66%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1014hPa.

Nella mattinata di Martedì 3 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 100% al 24%. Le temperature saliranno fino a toccare i 28,3°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est con intensità tra i 13,8km/h e i 18,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48-49%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 6% e il 25%. Le temperature massime saranno di circa 28,8°C, con venti che soffieranno da Sud con intensità tra i 10km/h e i 19,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58-62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che sarà pressoché assente. Le temperature caleranno leggermente fino a 25,9°C, con venti che continueranno a provenire da Est – Sud Est con intensità tra i 3,1km/h e i 8,9km/h. L’umidità aumenterà fino al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

La notte di Mercoledì 4 Settembre a Sciacca si presenterà con un cielo sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 3% al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una brezza leggera di vento che soffierà principalmente da Est – Sud Est con velocità comprese tra i 6,7km/h e i 10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73-77%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1015hPa.

Nella mattinata di Mercoledì 4 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che sarà pressoché assente. Le temperature saliranno fino a toccare i 28,6°C, con venti che soffieranno da Sud con intensità tra i 12,5km/h e i 18,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62-64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa che sarà pressoché assente. Le temperature massime saranno di circa 28,8°C, con venti che soffieranno da Sud con intensità tra i 10,4km/h e i 17,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61-62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che sarà pressoché assente. Le temperature caleranno leggermente fino a 25,7°C, con venti che continueranno a provenire da Sud con intensità tra i 5,7km/h e i 8,9km/h. L’umidità aumenterà fino all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

La notte di Giovedì 5 Settembre a Sciacca si presenterà con un cielo poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 83% al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una brezza leggera di vento che soffierà principalmente da Est – Nord Est con velocità comprese tra i 5,2km/h e i 9,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73-76%, mentre la pressione atmosferica sarà di circa 1013hPa.

Nella mattinata di Giovedì 5 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 100% al 97%. Le temperature saliranno fino a toccare i 27,7°C, con venti che soffieranno da Est con intensità tra i 6,7km/h e i 15,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 71-76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1012-1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 0% e il 50%. Le temperature massime saranno di circa 27,7-28,8°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est con intensità tra i 8,4km/h e i 19,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64-71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013-1014hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che sarà pressoché assente. Le temperature caleranno leggermente fino a 25,4°C, con venti che continueranno a provenire da Sud Est con intensità tra i 5,2km/h e i 10,8km/h. L’umidità aumenterà fino al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013-1014hPa.

In conclusione, la settimana a Sciacca si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

