Meteo Selargius, le previsioni per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Selargius di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento graduale, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 30 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, ma non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 15%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 72%, garantendo una notte fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La brezza si intensificherà, con velocità del vento che potranno arrivare fino a 30 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 25°C. Il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 41%, rendendo l’aria piacevole e ventilata.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con venti che si attenueranno ma continueranno a mantenere una certa freschezza. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 11.4 NNO max 13.5 Maestrale 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 9.5 NNO max 11 Maestrale 71 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 12.9 NO max 15.8 Maestrale 59 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +22.9° Assenti 23.5 NO max 24.1 Maestrale 42 % 1016 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.2° Assenti 34.6 NO max 35.3 Maestrale 37 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 36.4 NO max 45.4 Maestrale 47 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 22 NO max 40.5 Maestrale 69 % 1016 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 13.7 NO max 29.3 Maestrale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

