Meteo Selargius, le previsioni per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86% e una temperatura di circa 21°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con leggera pioggia e temperature che raggiungeranno i 24,6°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature attorno ai 27,5°C. La sera porterà un cielo sereno e temperature in calo fino a 20°C. Martedì, il cielo sarà sereno con temperature minime di 19,6°C. Mercoledì e Giovedì, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 27°C.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 21,5°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere coperto con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. La temperatura salirà a 22,2°C alle 07:00, con una leggera pioggia prevista in questa fascia oraria, con un’intensità di 0,24 mm. La velocità del vento aumenterà a 3,2 km/h e l’umidità scenderà al 76%. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 23,4°C e la pioggia continuerà a essere leggera, con un’intensità di 0,12 mm. La mattinata si concluderà con una temperatura di 24,6°C alle 09:00, con cielo nuovamente coperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura sarà di 27,5°C, con una percezione di 28°C. La velocità del vento aumenterà a 16,9 km/h e la copertura nuvolosa scenderà al 94%. Alle 15:00, la temperatura scenderà leggermente a 27,3°C e la copertura nuvolosa sarà dell’84%. La giornata si concluderà con una temperatura di 23,2°C alle 18:00, con cielo ancora parzialmente nuvoloso.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Alle 19:00, la temperatura sarà di 22,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 20°C alle 23:00, con umidità in aumento fino all’89%.

Martedì 24 Settembre

Nella notte di Martedì 24 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento sarà di 11,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 16,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Alle 07:00, la temperatura salirà a 21,1°C e la copertura nuvolosa sarà del 22%. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 23,9°C con un aumento della copertura nuvolosa al 69%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura sarà di 26,5°C, con una percezione di 26,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% alle 14:00, mantenendo una temperatura simile. La giornata si concluderà con una temperatura di 22,4°C alle 19:00, con cielo coperto.

Nella sera, il cielo sarà nuovamente coperto. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 21,2°C e la copertura nuvolosa sarà del 47%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 20,4°C alle 23:00, con umidità in aumento fino al 67%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Alle 07:00, la temperatura salirà a 21,6°C e alle 09:00 raggiungerà i 25,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto. Alle 13:00, la temperatura sarà di 27,4°C, con una percezione di 27,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 92% alle 14:00, mantenendo una temperatura simile. La giornata si concluderà con una temperatura di 22,4°C alle 19:00, con cielo parzialmente nuvoloso.

Nella sera, il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 21°C e la copertura nuvolosa sarà del 26%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 20,5°C alle 23:00, con umidità in aumento fino al 73%.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,3°C, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. Alle 07:00, la temperatura salirà a 22°C e alle 09:00 raggiungerà i 25,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso. Alle 13:00, la temperatura sarà di 27,4°C, con una percezione di 27,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 84%. La giornata si concluderà con una temperatura di 22,4°C alle 19:00, con cielo parzialmente nuvoloso.

Nella sera, il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 21°C e la copertura nuvolosa sarà del 26%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 20,5°C alle 23:00, con umidità in aumento fino al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e una certa variabilità delle condizioni atmosferiche. Si prevede un miglioramento del tempo con cieli sereni e temperature in lieve aumento, seguiti da un ritorno a condizioni più nuvolose. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore di bel tempo, mentre chi preferisce il fresco potrà godere delle temperature più basse nelle ore serali.

