Meteo Senago, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

Le previsioni meteo per Senago indicano una settimana con variazioni significative. Si prevedono piogge leggere, nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i +19,9°C e i +30,5°C. Ventilazione leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà le precipitazioni. È consigliabile monitorare l’evolversi delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente alle diverse situazioni climatiche.

Lunedì 2 Settembre

Lunedì 2 Settembre a Senago si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a una velocità di 1,8km/h. Nel corso della mattina, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo della pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno sui +21,3°C, percepite come +21,2°C, con una brezza proveniente dal Sud Est a 0,7km/h. Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 25%, con temperature che saliranno fino a +26,6°C, percepite come +26,6°C, e una brezza leggera proveniente dal Sud – Sud Est a 7,6km/h. Infine, in sera, la pioggia leggera farà la sua ricomparsa con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si attesteranno sui +22,2°C, percepite come +22,5°C, con una brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est a 5,4km/h.

Martedì 3 Settembre

Martedì 3 Settembre a Senago si prevede una giornata caratterizzata da cielo variabile. Durante la notte, poche nuvole copriranno il cielo al 20%, con temperature intorno ai +20,7°C, percepite come +21°C, e una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est a 4,6km/h. Al risveglio, nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno sui +20,4°C, percepite come +20,7°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 4,1km/h. Nel pomeriggio, il cielo coperto al 100% porterà piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i +22,5°C, percepite come +22,6°C, e una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 4,2km/h. Infine, in sera, il cielo coperto al 98% manterrà le piogge leggere, con temperature intorno ai +24,4°C, percepite come +24,4°C, e una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 3,7km/h.

Mercoledì 4 Settembre

Mercoledì 4 Settembre a Senago si prospetta una giornata instabile con piogge leggere. Durante la notte, la pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa al 40%. Le temperature si manterranno sui +22,7°C, percepite come +22,7°C, con una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest a 5,2km/h. Al sorgere del sole, nella mattina, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature si attesteranno sui +21,2°C, percepite come +21,4°C, con una bava di vento proveniente dall’Est – Nord Est a 5km/h. Nel pomeriggio, le piogge leggere persistono con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, percepite come +29,9°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 3,5km/h. Infine, in sera, le nubi sparse copriranno il cielo al 43%, con temperature intorno ai +30,4°C, percepite come +29,9°C, e una bava di vento proveniente dal Sud Ovest a 3,5km/h.

Giovedì 5 Settembre

Giovedì 5 Settembre a Senago si prospetta una giornata caratterizzata da piogge moderate. Durante la notte, la pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature si manterranno sui +21,3°C, percepite come +21,4°C, con una brezza proveniente dal Nord a 15,1km/h. Al sorgere del sole, nella mattina, le piogge moderate si faranno sentire con una copertura nuvolosa al 85%. Le temperature si attesteranno sui +19,9°C, percepite come +20,2°C, con una brezza proveniente dal Nord a 15,1km/h. Durante il pomeriggio, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C, percepite come +29,9°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud a 5,6km/h. Infine, in sera, il cielo coperto al 97% manterrà le piogge leggere, con temperature intorno ai +25,9°C, percepite come +25,9°C, e una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest a 7,3km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Senago saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative, con piogge leggere e nubi sparse alternate a momenti di cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse situazioni climatiche.

