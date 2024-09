Meteo Senago, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà attorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 18%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo 14,6°C alle 08:00 e 15,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà molto leggera, variando tra 0,6 km/h e 1,9 km/h, con direzione prevalentemente Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà tra il 69% e il 76%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Alle 15:00, la temperatura raggiungerà i 18,8°C, con una leggera brezza da Sud-Sud Est a 2,4 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 67%, mentre l’umidità rimarrà attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a 15,5°C alle 19:00. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 28%. La velocità del vento sarà di 2 km/h da Sud-Sud Est, e l’umidità aumenterà fino al 69%. Non si prevedono piogge.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h da Nord Est, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 60% al 77%. Le temperature saliranno fino a 15,5°C alle 08:00 e raggiungeranno 16,7°C alle 09:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2,4 km/h, con direzione Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà tra il 64% e il 79%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18,4°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h da Sud Est. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera continuerà con cielo coperto e temperature che scenderanno a 16,1°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 4,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 75%. Non si prevedono piogge.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita di 15,4°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h da Est-Nord Est, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle 02:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo 14,2°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 92%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, con intensità che varierà da leggera a moderata. La temperatura si manterrà attorno ai 14,1°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 95%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno a 13,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 94%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,7°C, con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h da Nord Ovest, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura salirà a 13,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa varierà dal 77% al 90%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,1 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h da Nord-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno a 13,3°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 2,2 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 94%. Non si prevedono piogge.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature che varieranno tra i 12°C e i 19°C. Si prevedono piogge leggere per Mercoledì, mentre Giovedì potrebbe portare un miglioramento con un cielo parzialmente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole domineranno il panorama per gran parte della settimana.

