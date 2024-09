Meteo Seregno, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Seregno si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio più nuvoloso. La sera, invece, si prevede un ulteriore incremento della nuvolosità, con cieli coperti. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, mentre il vento risulterà prevalentemente debole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 1%, e l’umidità si manterrà attorno al 67%. Con l’arrivo della mattina, si registrerà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 18°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse si faranno più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 44%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 39%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Verso la sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 14°C. La nuvolosità aumenterà significativamente, portando a cieli coperti con una copertura nuvolosa che toccherà il 93%. L’umidità si alzerà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seregno indicano un inizio di settimana con condizioni meteo variabili. Lunedì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Martedì e mercoledì potrebbero portare un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Sarà importante seguire le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, in quanto la situazione potrebbe evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 9.3 NNE max 21.8 Grecale 67 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.4° perc. +10.4° Assenti 8 NNE max 14.7 Grecale 68 % 1022 hPa 6 poche nuvole +11.6° perc. +10.5° Assenti 6.4 NNE max 11.2 Grecale 64 % 1023 hPa 9 nubi sparse +15° perc. +14° Assenti 1.3 S max 2.8 Ostro 56 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 4.6 SSO max 4.5 Libeccio 50 % 1024 hPa 15 poche nuvole +18.1° perc. +17.3° Assenti 4.5 SSE max 3.9 Scirocco 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 3 E max 3.7 Levante 65 % 1024 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 5.6 NE max 8.5 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

