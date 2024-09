Meteo Seregno, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai 13,9°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 97%, con temperature che raggiungeranno i 20,3°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 90% e le temperature si attesteranno sui 19,4°C. La sera porterà un cielo completamente coperto e temperature in calo a 15,8°C. Martedì, il cielo avrà nubi sparse e temperature di circa 13,1°C. Le condizioni nuvolose continueranno nei giorni successivi, con temperature variabili tra 13°C e 21°C e possibilità di precipitazioni leggere.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con una temperatura percepita di 12,7°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,9 km/h. L’umidità si manterrà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97% entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a 20,3°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 19,2°C. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 3,3 km/h e 5,4 km/h, provenienti principalmente da Sud-Ovest. L’umidità scenderà al 31% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,4°C alle 16:00, con una temperatura percepita di 18,5°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 4 km/h proveniente da Sud-Ovest. L’umidità aumenterà fino al 42% e la pressione atmosferica scenderà a 1010 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 15,8°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 14,8°C. Il vento aumenterà in intensità, raggiungendo i 9,6 km/h da Nord. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,1°C, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,5 km/h. L’umidità si manterrà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3% alle 01:00. Le temperature saliranno fino a 19,1°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 18,4°C. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 1,6 km/h e 6,3 km/h, provenienti principalmente da Sud. L’umidità scenderà al 51% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 18,9°C alle 14:00, con una temperatura percepita di 18,2°C. Il vento aumenterà in intensità, raggiungendo i 14,4 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà fino al 53% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 14,1°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 13,8°C. Il vento sarà moderato, con velocità di circa 6,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 84% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,1°C, con una temperatura percepita di 12,8°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17,1 km/h. L’umidità si manterrà al 86% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 19,9°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 19,1°C. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 6,3 km/h, provenienti principalmente da Sud. L’umidità scenderà al 46% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,8°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 20°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 5,4 km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà fino al 42% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature scenderanno a 16,5°C alle 20:00, con una temperatura percepita di 15,9°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 4 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 14,8°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 17,2°C alle 08:00, con una temperatura percepita di 16,4°C. Il vento sarà moderato, con velocità di circa 6,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 56% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1017 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,5°C alle 15:00, con una temperatura percepita di 15,9°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 5,4 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 63% e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature scenderanno a 15,8°C alle 22:00, con una temperatura percepita di 15,1°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 5,9 km/h proveniente da Nord. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un andamento prevalentemente nuvoloso con temperature che varieranno tra i 13°C e i 21°C. Si prevedono anche alcune precipitazioni leggere, in particolare Martedì pomeriggio. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo rimarrà coperto per gran parte della settimana.

