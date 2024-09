Meteo Seriate, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Seriate si preannunciano caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora parzialmente nuvoloso, con un graduale aumento della temperatura. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà con sé un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +15°C e una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 14,7°C, mentre la velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 01:00, con una temperatura di +14,9°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una leggera tendenza a schiarirsi. Alle 07:00, la temperatura salirà a +17°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 33%. Proseguendo verso le 10:00, si raggiungeranno i 21°C, con una copertura nuvolosa del 25%. Tuttavia, già a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi completamente, mantenendo una temperatura di 21,8°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà cielo coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,9°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 7,6 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno il 75%.

La sera si presenterà con un clima fresco, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Seriate indicano una giornata nuvolosa e fresca, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 7.8 NNE max 6.8 Grecale 80 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 6.1 NNE max 5.2 Grecale 80 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 5.9 NNE max 5.1 Grecale 81 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.5 SSO max 3.2 Libeccio 63 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 5.7 S max 4 Ostro 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +21.1° perc. +20.7° Assenti 5.3 S max 3.9 Ostro 58 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.2 NNE max 3.8 Grecale 75 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 6.7 NNE max 6.2 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:13

