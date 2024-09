Meteo Seriate, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 28 Settembre a Seriate si presenteranno con un inizio piuttosto piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano che la notte sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle precipitazioni, portando a un pomeriggio più asciutto e a un cielo che si schiarirà verso la sera.

Durante la notte, le previsioni meteo segnalano pioggia leggera, con una temperatura che scenderà fino a 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 79%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5,3 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo totale di circa 1,67 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non migliorerà immediatamente. Le piogge moderate persisteranno fino a metà mattinata, con temperature che varieranno tra 11°C e 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 94%. Tuttavia, a partire dalle ore 12:00, si prevede un passaggio a cielo coperto, senza ulteriori precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il clima comincerà a stabilizzarsi. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto fino alle ore 14:00, ma successivamente si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17°C e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà finalmente un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 10°C. Le condizioni di meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà la tranquillità della notte. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa, contribuendo a un clima più stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e una serata serena. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più mite e asciutto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.25 mm 6.2 ENE max 7.2 Grecale 88 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +14.3° perc. +14.2° 1.13 mm 4.2 E max 7.9 Levante 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.6° perc. +13.4° 2.19 mm 3.3 N max 7.2 Tramontana 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.1° perc. +10.7° 2.63 mm 15.2 N max 26.4 Tramontana 91 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° prob. 80 % 3 NO max 9.8 Maestrale 69 % 1011 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 8.2 SO max 12 Libeccio 68 % 1011 hPa 18 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 6.7 N max 10.1 Tramontana 80 % 1014 hPa 21 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 10.4 NNE max 11.4 Grecale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.