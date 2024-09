Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Sessa Aurunca si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si trasformerà in una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 14,9°C nelle prime ore della notte e un massimo di 26°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h.

Nella notte, Sessa Aurunca registrerà un cielo sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14,9°C alle 05:00. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord-Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature. Alle 08:00, si registreranno già 21,4°C, con una sensazione di calore che si attesterà attorno ai 21°C. L’umidità scenderà al 53%, rendendo l’aria più secca e confortevole. Durante le ore centrali della giornata, le temperature raggiungeranno il picco di 26°C alle 13:00, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno, ma con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 11% alle 17:00. Le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 20°C entro le 17:00. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 65%. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno attorno alle 19:00. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 17,3°C alle 23:00. L’umidità si attesterà intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sessa Aurunca indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questo fine settimana un’ottima opportunità per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 8.8 NE max 8.9 Grecale 78 % 1019 hPa 3 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 9.1 NNE max 9.3 Grecale 77 % 1019 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° Assenti 7.5 NNE max 9.8 Grecale 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 6 ENE max 7.2 Grecale 47 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.9° perc. +25.6° Assenti 3.6 SE max 6.8 Scirocco 39 % 1019 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 12.7 OSO max 11.6 Libeccio 49 % 1018 hPa 18 poche nuvole +19.6° perc. +19.3° Assenti 1.8 SSO max 3.3 Libeccio 66 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 4.4 NNE max 4.3 Grecale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.