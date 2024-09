Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sesto Fiorentino per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una significativa copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno forti piogge, che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 23 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Sesto Fiorentino sarà interessata da forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre l’umidità rimarrà molto alta, superando il 97%. La velocità del vento varierà tra i 3,5 km/h e i 6,3 km/h, con direzione prevalentemente settentrionale.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Dalle 06:00 alle 12:00, si continuerà a registrare pioggia moderata, con temperature che saliranno fino a 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99-100%, e le precipitazioni, seppur più leggere, continueranno a manifestarsi. La velocità del vento si manterrà tra i 5,8 km/h e i 9,7 km/h, con direzione sempre settentrionale.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il meteo di Sesto Fiorentino presenterà un cambiamento, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà, anche se non sarà completamente assente. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 11 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,9°C. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, attorno al 92%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe presentare nubi sparse verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da piogge e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +14.2° perc. +14.3° 4.98 mm 3.5 NNE max 8.5 Grecale 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 1.82 mm 5.8 N max 12.7 Tramontana 97 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.91 mm 6.3 N max 13.6 Tramontana 97 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.15 mm 7 NNE max 16 Grecale 93 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.56 mm 11 N max 21.1 Tramontana 84 % 1015 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 76 % 8.4 NNE max 21.5 Grecale 91 % 1015 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 3 % 9.5 NNE max 21.7 Grecale 92 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 6 % 8.2 NNE max 22.5 Grecale 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:13

