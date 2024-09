Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Giovedì 12 Settembre a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose, con un’intensificazione delle precipitazioni nelle prime ore del giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, che accompagnerà le temperature in un intervallo compreso tra +12,6°C e +18,1°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 26,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,52 mm.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia moderata. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i +14,0°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con accumuli significativi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,6°C, mentre l’umidità comincerà a scendere, raggiungendo il 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori attorno al 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,6°C. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia sarà bassa, intorno all’11%. La velocità del vento si ridurrà, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni indicano una giornata di Giovedì 12 Settembre caratterizzata da piogge nelle prime ore, seguite da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto fino a sera. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.52 mm 4.1 E max 10.3 Levante 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.49 mm 3.4 ENE max 9.5 Grecale 92 % 1003 hPa 6 pioggia moderata +15° perc. +15° 1.01 mm 11 N max 22.5 Tramontana 92 % 1003 hPa 9 pioggia moderata +13.9° perc. +13.7° 2.14 mm 12.4 NNE max 26.7 Grecale 91 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.53 mm 6.2 ENE max 13.7 Grecale 87 % 1004 hPa 15 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 46 % 7.1 E max 9.4 Levante 75 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 42 % 7.1 ESE max 18 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° prob. 18 % 7.7 SSE max 13.6 Scirocco 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:34

