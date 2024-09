Meteo Sestri Levante, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno il passaggio delle ore, mentre nella mattina il cielo rimarrà coperto, con un graduale aumento delle temperature. Il pomeriggio porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse, mentre la sera si prevede un ritorno a condizioni più nuvolose.

Durante la notte, le condizioni meteo a Sestri Levante saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 39%, ma non si registreranno accumuli significativi. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,3°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,9 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 2%. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 56%, contribuendo a una sensazione di caldo moderato.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 22,6°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 12,9 km/h e i 15,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, attorno al 10%, e l’umidità si manterrà su valori intorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,8 km/h, mantenendo una direzione da Nord-Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel fine settimana, potrebbero verificarsi nuovi passaggi nuvolosi, con possibilità di piogge sporadiche. Sarà quindi opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 39 % 10.5 NNE max 14.7 Grecale 83 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.28 mm 11.3 NNO max 17.2 Maestrale 86 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 78 % 17.4 N max 29.6 Tramontana 83 % 1015 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +20° prob. 6 % 13.2 N max 32.3 Tramontana 61 % 1015 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 2 % 14.6 NE max 28.3 Grecale 54 % 1015 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 17 % 13.2 NE max 26.8 Grecale 57 % 1015 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 6 % 14.2 NNE max 22.4 Grecale 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 12.8 NNE max 22.4 Grecale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:20

