Meteo Siena, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Siena si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata che vedrà la presenza di piogge leggere, seguite da un miglioramento nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre in serata si assisterà a un ritorno delle piogge. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 22°C, con un’umidità piuttosto elevata che potrebbe influenzare la percezione del caldo.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 21%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si aggireranno attorno a 0.63mm di pioggia. L’umidità sarà molto elevata, raggiungendo il 96%.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22°C. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 20km/h, mantenendo una direzione prevalentemente Ovest-Sud Ovest. La probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la mattinata più gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio e opprimente.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 0.35mm. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Siena nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità delle condizioni meteo potrebbe influenzare le attività quotidiane. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, ma non si escludono sorprese meteorologiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.59 mm 4.6 OSO max 5.2 Libeccio 96 % 1011 hPa 4 nubi sparse +14.1° perc. +14.1° prob. 67 % 5.4 S max 5.3 Ostro 96 % 1011 hPa 7 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° prob. 10 % 4.9 OSO max 18 Libeccio 81 % 1012 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° prob. 21 % 16.5 OSO max 29.4 Libeccio 53 % 1013 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22° prob. 13 % 20 SO max 29.3 Libeccio 46 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20° perc. +19.6° prob. 11 % 11.8 O max 21.9 Ponente 58 % 1013 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 25 % 0.7 OSO max 2.7 Libeccio 71 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.33 mm 2.2 NE max 3.4 Grecale 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.