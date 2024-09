Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Somma Vesuviana si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 21,6°C. Con il passare delle ore, però, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nuvole e piogge leggere nel corso della mattina. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente, portando a piogge intermittenti fino al pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 23,2°C intorno a mezzogiorno, mentre nel corso del pomeriggio si registreranno valori più freschi.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che si manterrà attorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,56mm. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10-20 km/h, proveniente prevalentemente da ovest. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano un miglioramento parziale, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di schiarita nel pomeriggio. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 19°C verso sera.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 60-70%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un peggioramento con piogge leggere nella mattina. La situazione tenderà a migliorare nel pomeriggio, ma le temperature rimarranno fresche. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo l’inizio della settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 7 SE max 11.1 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 8.2 SE max 12.1 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21.5° prob. 4 % 8.5 SE max 13 Scirocco 76 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.47 mm 9.5 SO max 17.3 Libeccio 81 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° prob. 71 % 19.5 O max 26.9 Ponente 51 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21° prob. 3 % 19 O max 27.5 Ponente 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 3 % 14.3 O max 24.6 Ponente 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 11.7 O max 21.6 Ponente 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

