Meteo Sondrio, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Sondrio si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una significativa copertura di nubi che accompagnerà l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra +11,5°C e +16,8°C, con un picco atteso nella fascia pomeridiana. La presenza di piogge leggere nel pomeriggio potrebbe influenzare le attività all’aperto, mentre il vento si manterrà generalmente debole, con velocità comprese tra 2,0 km/h e 8,0 km/h.

Durante la notte, Sondrio avrà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99% all’alba. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature in aumento fino a +16,2°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e il vento sarà leggero, proveniente principalmente da sud.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli di circa 0,12 mm. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +15,8°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 30%. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +14,3°C. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 98%, e il vento si presenterà debole, con direzione sud-sud ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sondrio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la possibilità di pioggia, specialmente nel pomeriggio di Martedì.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.6° perc. +11.2° Assenti 2.9 NE max 3.2 Grecale 93 % 1020 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° Assenti 1.9 NE max 2.3 Grecale 93 % 1019 hPa 6 cielo coperto +12.7° perc. +12.4° Assenti 2.3 NE max 3.2 Grecale 91 % 1019 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 5 S max 4.2 Ostro 78 % 1017 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 7.2 SSO max 6.9 Libeccio 77 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.12 mm 6.7 SSO max 7.1 Libeccio 90 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.4° perc. +14.5° prob. 34 % 3.9 SSO max 5.1 Libeccio 98 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° prob. 34 % 3.3 SSO max 3.5 Libeccio 98 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:55

