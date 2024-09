Meteo Sondrio, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Sondrio indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,2°C durante le ore centrali. La presenza di nuvole sparse non comporterà precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà al 52%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,8 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 15,6°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 4%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che soffieranno a circa 2,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 72%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, con un massimo di 21,2°C atteso intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 21% a circa il 74% entro le 16:00. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 7,8 km/h e 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 82%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C, mentre la velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a 1,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sondrio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento dell’umidità e alla possibile formazione di nuvole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 3.8 NNE max 3.7 Grecale 92 % 1022 hPa 3 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° Assenti 5.1 NE max 5 Grecale 89 % 1021 hPa 6 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 4 ENE max 4.1 Grecale 82 % 1021 hPa 9 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 5.8 S max 3.7 Ostro 60 % 1019 hPa 12 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° Assenti 8.9 SSO max 7.2 Libeccio 54 % 1019 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 10.5 SSO max 9 Libeccio 71 % 1019 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° prob. 3 % 3.6 OSO max 4.3 Libeccio 92 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° Assenti 1.2 ESE max 2.1 Scirocco 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:20

