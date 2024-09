Meteo Taranto, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa variabile e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 23°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da un aumento della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 20 e i 30 km/h, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, ma la nuvolosità intensa potrebbe portare a qualche sporadico rovescio. La sera vedrà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature in calo, che si porteranno intorno ai 19°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una certa variabilità della copertura nuvolosa. Domani si prevede un lieve miglioramento, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un ulteriore incremento, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.4° prob. 2 % 19.3 NO max 32 Maestrale 58 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° prob. 14 % 17.4 ONO max 31.6 Maestrale 57 % 1012 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +17.9° prob. 14 % 20.7 ONO max 37.7 Maestrale 49 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.3° prob. 18 % 31.7 NO max 38.7 Maestrale 40 % 1012 hPa 12 cielo coperto +23.1° perc. +22.6° prob. 33 % 28.8 NO max 34.3 Maestrale 44 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +20.3° prob. 41 % 27.4 NNO max 40.2 Maestrale 55 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 26 % 19.6 NO max 34.9 Maestrale 59 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 23.3 NNO max 39.7 Maestrale 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:55

