Meteo Taranto, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. La serata si presenterà con cielo coperto e temperature in diminuzione.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 24,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 27,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 21,3 km/h. L’umidità scenderà al 49%, favorendo una sensazione di caldo moderato. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 3%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo nel meteo. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 26,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con la possibilità di pioggia leggera verso le ore pomeridiane, quando l’umidità salirà fino al 66%.

La sera porterà un ulteriore deterioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno a 24,2°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare a 11,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, mantenendo un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Giovedì con un inizio sereno e un pomeriggio nuvoloso, si prevede che le condizioni meteorologiche possano continuare a variare, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° prob. 9 % 11.1 SSE max 19.2 Scirocco 63 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° Assenti 8.6 S max 12.7 Ostro 67 % 1009 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 5 SSO max 8.6 Libeccio 60 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 3 % 12.4 SSO max 17 Libeccio 49 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +28.2° prob. 3 % 21.3 S max 19.2 Ostro 49 % 1009 hPa 15 nubi sparse +27° perc. +28° Assenti 24.3 S max 27.8 Ostro 58 % 1008 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 4 % 23.4 S max 31 Ostro 65 % 1008 hPa 21 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° prob. 19 % 13.1 SSO max 18 Libeccio 57 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:00

